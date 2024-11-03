Borsa liginde şampiyon Galatasaray! Tablodaki rakamlar şaşırttı...

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2023, Eylül 2024, Ekim 2024 kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:
|Şirket
|2023 Aralık kapanış fiyatı (TL)
|2024 Eylül kapanış fiyatı (TL)
|2024 Ekim kapanış fiyatı (TL)
|2023 Ekim aylık değişim (yüzde)
|2023 sonuna göre fark (yüzde)
|Piyasa değeri
|Galatasaray
|6,30
|7,02
|7,09
|+1
|+12,5
|7.657.200.000
|Trabzonspor
|1,19
|1,08
|0,96
|-11,1
|-19,5
|7.200.000.000
|Fenerbahçe
|91,45
|112,80
|98,20
|-12,9
|+7,4
|9.719.836.000
|Beşiktaş
|9,60
|5,71
|4,84
|-15,2
|-49,6
|5.808.000.000