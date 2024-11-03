Borsa liginde şampiyon Galatasaray! Tablodaki rakamlar şaşırttı...

YIL BAŞINDAN BU YANA EN FAZLA GALATASARAY KAZANDIRDI

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Galatasaray yine zirvede yer aldı.

Yatırımcısına Galatasaray yüzde 12,5, Fenerbahçe yüzde 7,4 kazandırırken, Trabzonspor yüzde 19,5, Beşiktaş yüzde 49,6, kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, ekim ayını 9 milyar 719 milyon 836 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 7 milyar 657 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 5 milyar 808 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.