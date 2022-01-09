Böyle boşanma ne görüldü ne duyuldu! Mahkemeden şaşırtan WhatsApp kararı

Genç çift, evliliklerini yürütemeyince boşanma kararı aldı. Mahkemenin kapısını çaldı. Hakim, Fransa'da yaşayan kocayı görüntülü aradı. Çifti boşadı. Ancak Yargıtay'ın kararı şaşırttı. İşte eşi benzeri görülmemiş boşanma davasının ayrıntıları

Hakim genç çifti WhatsApp'tan boşadı. Yargıtay'ın kararı şaşırttı… İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan çift anlaşmalı boşanmak için avukatları aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

WHATSAPP'TAN BOŞADI AMA... Tarafların imzasının bulunduğu dilekçeye rağmen kocanın da ifadesine başvurmak istedi. Davacı erkeğin yurt dışında yaşadığını öğrenen hakim, ilginç bir yola başvurdu. WhatsApp üzerinden davacıyı görüntülü arayan hakim, görüşmeden sonra çiftin boşanmasına hükmetti.

Çocukların velayetleri davalı anneye verilirken çocuklar ve davalı kadın yararına nafakaya hükmedildi. Hüküm her iki tarafın temyiz etmemesi üzerine kesinleşti.

Ancak; karara itiraz adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü girdi. Bakanlık, hükmün kanun yararına bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Aile Mahkemesi kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı, bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesinin şart olduğunun düzenlendiğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:



