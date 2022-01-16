Böyle çete görülmedi! Sokaklar savaş alanına döndü

Başkent Bangkok'un 90 mil kuzeyinde kalan Lopburi'ye dadanan maymunlar sokaklarda dolaşarak yerel halkı ve turistleri tehdit ediyor.

Ülke yeniden turist almaya başladığından beri maymunlar insanların üzerlerine tırmanıyor, turistlerin gözlüklerini çalıyor ve arabaların üzerinden geçerek ortalığı kasıp kavuruyor.

İlginç olan ise yerel halk onların iyi şans getirdiğine inandıkları için maymunlara şekerli ikramlar verip sevmesi. Şekerli şeylere alışan maymunlar turistlerden her gün yüzlerce meyve suyu ve muz kaçırıyor.