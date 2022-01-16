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Böyle çete görülmedi! Sokaklar savaş alanına döndü

Tayland'da 'şekerli içeceğe' bağımlı olan maymun çeteleri, sokaklarda dolaşarak turistlerin uğrak noktası olan yerlerde terör estiriyor. Bölgeden gelen görüntülerde maymunların yol ortasında kavga ettiği ya da turistlerin eşyalarını çaldığı görülüyor. Yerel halk ise devletin kısırlaştırma politikasına bir nedenden dolayı karşı çıkıyor. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.01.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 15:56
Böyle çete görülmedi! Sokaklar savaş alanına döndü

Başkent Bangkok'un 90 mil kuzeyinde kalan Lopburi'ye dadanan maymunlar sokaklarda dolaşarak yerel halkı ve turistleri tehdit ediyor.

Böyle çete görülmedi! Sokaklar savaş alanına döndü

Ülke yeniden turist almaya başladığından beri maymunlar insanların üzerlerine tırmanıyor, turistlerin gözlüklerini çalıyor ve arabaların üzerinden geçerek ortalığı kasıp kavuruyor.

Böyle çete görülmedi! Sokaklar savaş alanına döndü

İlginç olan ise yerel halk onların iyi şans getirdiğine inandıkları için maymunlara şekerli ikramlar verip sevmesi. Şekerli şeylere alışan maymunlar turistlerden her gün yüzlerce meyve suyu ve muz kaçırıyor.

Böyle çete görülmedi! Sokaklar savaş alanına döndü

Bölgeden gelen görüntülerde maymunların neden olduğu kaos ortamı açıkça görülüyor.

Böyle çete görülmedi! Sokaklar savaş alanına döndü

Geçtiğimiz gün yaşandığı ifade edilen bir olayda maymunların ortalık yerde kavga ederek 4 dakikalığına trafiği kilitlediği öğrenildi. Görgü tanıkları maymunların koşup ciyaklayarak güreşmeye başladıklarını dile getirdi.

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