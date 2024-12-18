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Bu acıya yürek dayanmaz: Kardeşini korurken kendi öldü!

Aydın'da karayoluna inen kardeşi Hasan Küçükoğlu'nu kazadan korumak isteyen ağabey Hüsnü Küçükoğlu'na (43) F.Y'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağabey Hüsnü Çolakoğlu yaşamını yitirirken, kardeşi Hasan Küçükoğlu ise ağır yaralandı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:55
Bu acıya yürek dayanmaz: Kardeşini korurken kendi öldü!

Kaza, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun kenarında kaldırımda bulunan iki kardeşten bir anda yola inen Hasan Küçükoğlu'na ve onu yoldan çekmek isteyen ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 kardeş yola savruldu.

Bu acıya yürek dayanmaz: Kardeşini korurken kendi öldü!

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüsnü Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, Hasan Küçükoğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz: Kardeşini korurken kendi öldü!

Hastanede tedavi altına alınan Hasan Küçükoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu acıya yürek dayanmaz: Kardeşini korurken kendi öldü!

Kardeşini kazadan kurtarmak isterken hayatını kaybeden ağabey Hüsnü Küçükoğlu'nun cansız bedeni ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz: Kardeşini korurken kendi öldü!

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralandığı kaza anı ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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