Bu acıya yürek dayanmaz: Kardeşini korurken kendi öldü!

Kaza, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun kenarında kaldırımda bulunan iki kardeşten bir anda yola inen Hasan Küçükoğlu'na ve onu yoldan çekmek isteyen ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 kardeş yola savruldu.