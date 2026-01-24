Trend Galeri Trend Yaşam Bu akşam televizyonda neler var? 24 Ocak 2026 Cumartesi TRT1, Star TV, ATV, Show TV yayın akışı

Diziseverler, ekran başına geçmeden önce kanalların bugünkü yayın akışına odaklanıyor. Ulusal kanallarda bugün hangi diziler, filmler olduğunu merak edenler, 24 Ocak 2026 Cumartesi TRT1, Star TV, ATV, Show TV yayın akışı için araştırmaları hızlandırdı.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:37
Cumartesi akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için kanalların güncel yayın listeleri netleşti. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü TRT 1, Star TV, ATV ve Show TV'de ekrana gelecek yapımların saat saat yayın akışı belli oldu.

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu Haber
10:00 Kuruluş Orhan
13:30 A.B.İ.
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ.

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Cennetin Çocukları
14:40 Teşkilat Ulusal
17:50 Turgay Başyayla Ile...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa Dizi
08:30 Konuştukça Yaşam
09:45 Magazin D Cumartesi Magazin
13:00 Arda'nın Mutfağı Yaşam
14:00 Arka Sokaklar Dizi
16:15 Uzak Şehir Dizi
19:00 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Güller ve Günahlar Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın Dizi
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır Dizi
11:00 Sahipsizler Dizi
14:00 Bir Şansım Olsa Yaşam
15:30 Erkenci Kuş Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Bücür

SHOW TV YAYIN AKIŞI
05:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 İstasyon
10:00 Cumartesi Sürpriz
13:00 Acele Koca Aranıyor
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana
20:00 Haydi Tut Elimi