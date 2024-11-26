Bu çilekleri hangi renk görüyorsunuz? Aslında kırmızı değil! Beynimiz bizi böyle kandırıyormuş...

Optik illüzyon olarak bilinen görsel illüzyon, göz yanılması ve görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılır. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dr. Dean Jackson, oldukça ilginç bir illüzyon paylaştı. İşte paylaşımın detayları…