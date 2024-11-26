Trend Galeri Trend Yaşam Bu çilekleri hangi renk görüyorsunuz? Aslında kırmızı değil! Beynimiz bizi böyle kandırıyormuş...

Bu çilekleri hangi renk görüyorsunuz? Aslında kırmızı değil! Beynimiz bizi böyle kandırıyormuş...

Optik illüzyon olarak bilinen görsel illüzyon, göz yanılması ve görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılır. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dr. Dean Jackson, oldukça ilginç bir illüzyon paylaştı. İşte paylaşımın detayları…

Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:34
Bu çilekleri hangi renk görüyorsunuz? Aslında kırmızı değil! Beynimiz bizi böyle kandırıyormuş...

Dr. Dean Jackson'ın paylaşmış olduğu video kısa sürede bir milyonu geçen izlenme aldı. Yapılan bu paylaşımda göre Jackson'ın görselde göstermiş olduğu çilekler aslında kırmızı değil. İşte detaylar…

Bu çilekleri hangi renk görüyorsunuz? Aslında kırmızı değil! Beynimiz bizi böyle kandırıyormuş...

ÇİLEKLERİN RENGİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Jackson'ın paylaşmış olduğu videonun başında ilk olarak, beyaz bir tabakta kırmızı çilek görseli gösteriliyor.

Bu çilekleri hangi renk görüyorsunuz? Aslında kırmızı değil! Beynimiz bizi böyle kandırıyormuş...

Sonrasında ise görsel üzerine bir filtre ekleyip tabaktaki çileklerin hangi renk olduğunu soruyor.

Bu çilekleri hangi renk görüyorsunuz? Aslında kırmızı değil! Beynimiz bizi böyle kandırıyormuş...

Paylaşımı gören insanlar sorunun cevabı olarak 'kırmızı' diyorlar ancak, bu yanlış.

Bu çilekleri hangi renk görüyorsunuz? Aslında kırmızı değil! Beynimiz bizi böyle kandırıyormuş...

Dr. Jackon, çileklerin aslında gri olduğunu ifade etti.

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