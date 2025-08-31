Trend Galeri Trend Yaşam HAFTANIN FIRSATLARI! 2-5 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu: Wag maşa, ayakkabılık, cep telefonu, süpürge, far paleti...

HAFTANIN FIRSATLARI! 2-5 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu: Wag maşa, ayakkabılık, cep telefonu, süpürge, far paleti...

BİM aktüel 2-5 Eylül 2025 kataloğu yayımlandı. Salı ve Cuma günleri sunduğu ürünlerle herkesin beğenisini toplayan markette bu hafta da farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Cep telefonu, süpürge, buhar kazanlı ütü, ekmek kızartma makinesi, su ısıtıcı, mutfak tartısı, baharat öğütücü, led oje kurutucu, wag maşa, ayakkabılık, komodin, sahan, krep tava mağazalarda yer alacak. Ayrıca yumuşatıcı, çamaşır suyu, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı sabunda da karılmayacak fırsatlar var. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 2-5 Eylü 2025 aktüel ürünler kataloğu...