BU FIRSATLAR KAÇMAZ! 3-9 Eylül ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi

ŞOK 3 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta birbirinden cazip indirimlerle dolu kampanya market raflarında yerini alıyor. Peynir, yoğurt, süt, zeytin, çay, sucuk, pirinç, Türk kahvesi, bal, filtre kahve gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Ayrıca çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, toz deterjan, kolonya, şampuan, saç boyası çeşitleri, granül sabun, bebek şampuanında da kampanyalar dikkat çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 3-9 Eylül ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:50
ŞOK'un 3 Eylül Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Bu hafta temizlik ve gıda ürünlerinde indirimler alışveriş severleri bekliyor. Peynirden yoğurda, zeytinden çaya, pirinçten bala kadar pek çok gıda ürünlerindeki indirimlere ek çamaşır suyu, deterjan yüzey temizlik havlusu gibi temizlik ürünlerinde de fırsatlar mevcut. İşte, ŞOK 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

