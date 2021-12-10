Bu haber ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Banka hesabına para yolladı başına gelmeyen kalmadı!

Kırklareli'nde oturan Şükran Köseoğlu (55) Ankara'dan ev almak istedi. Yeğeninin banka hesabına 129 bin TL gönderdi. Ancak yeğeni tapuyu iade etmedi. Talihsiz kadın ise mahkemeye gitti. Son sözü heyet söyledi…

Kırklareli'nde oturan Şükran Köseoğlu, eşi vefat ettikten sonra evini satıp akrabalarının bulunduğu Ankara'ya yerleşmeye kararı aldı...

Köseoğlu, 2016 yılında ablası ve yeğenini arayıp Ankara'dan ev almak istediğini anlattı.

Yeğeni E.T., uygun bir ev bulduğunu, parayı gönderirse evi kendi üzerine alıp, daha sonra tapuyu iade edebileceğini söyledi. Köseoğlu da bunun üzerine E.T.'nin banka hesabına 129 bin TL gönderdi.

Ancak Köseoğlu, daha sonra yeğeni evin tapusunu iade etmediği gerekçesiyle Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali ve tescili davası açtı.