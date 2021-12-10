Trend Galeri Trend Yaşam Bu haber ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Banka hesabına para yolladı başına gelmeyen kalmadı!

Bu haber ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Banka hesabına para yolladı başına gelmeyen kalmadı!

Kırklareli'nde oturan Şükran Köseoğlu (55) Ankara'dan ev almak istedi. Yeğeninin banka hesabına 129 bin TL gönderdi. Ancak yeğeni tapuyu iade etmedi. Talihsiz kadın ise mahkemeye gitti. Son sözü heyet söyledi…

Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 12:14
Bu haber ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Banka hesabına para yolladı başına gelmeyen kalmadı!

Kırklareli'nde oturan Şükran Köseoğlu, eşi vefat ettikten sonra evini satıp akrabalarının bulunduğu Ankara'ya yerleşmeye kararı aldı...

Bu haber ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Banka hesabına para yolladı başına gelmeyen kalmadı!

Köseoğlu, 2016 yılında ablası ve yeğenini arayıp Ankara'dan ev almak istediğini anlattı.

Bu haber ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Banka hesabına para yolladı başına gelmeyen kalmadı!

Yeğeni E.T., uygun bir ev bulduğunu, parayı gönderirse evi kendi üzerine alıp, daha sonra tapuyu iade edebileceğini söyledi. Köseoğlu da bunun üzerine E.T.'nin banka hesabına 129 bin TL gönderdi.

Bu haber ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Banka hesabına para yolladı başına gelmeyen kalmadı!

Ancak Köseoğlu, daha sonra yeğeni evin tapusunu iade etmediği gerekçesiyle Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali ve tescili davası açtı.

Bu haber ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Banka hesabına para yolladı başına gelmeyen kalmadı!

MAHKEMEDEN RET YEDİ
Söz konusu eve tedbir kararı konulurken, E.T., avukatı aracılığıyla dava dosyasına gönderdiği dilekçesinde Şükran Köseoğlu'nun kendisine ev alması için değil borcu olduğu için ödeme yaptığını ileri sürerek, tedbir kararının kaldırılarak davanın reddini talep etti.

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