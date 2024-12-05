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Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! 'Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı'
Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! 'Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı'
Bir hastanın sıradan bir kulak tıkanıklığı şikayetiyle başvurduğu muayene, beklenmedik bir keşifle sonuçlandı. Sosyal medya platformunda paylaşılan ve viral olan olayda, Karrah isimli hasta, rutin kulak muayenesi sırasında kulağından çıkanları gördüğünde şaşkınlığa uğradı.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:48