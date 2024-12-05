Trend Galeri Trend Yaşam Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! 'Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı'

Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! 'Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı'

Bir hastanın sıradan bir kulak tıkanıklığı şikayetiyle başvurduğu muayene, beklenmedik bir keşifle sonuçlandı. Sosyal medya platformunda paylaşılan ve viral olan olayda, Karrah isimli hasta, rutin kulak muayenesi sırasında kulağından çıkanları gördüğünde şaşkınlığa uğradı.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:48
Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! ’Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı’

Kulak zarının derinliklerinde gizlenen gerçek, hem doktoru hem de hastayı hayrete düşürdü.

Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! ’Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı’

MUAYENE SIRASINDA ŞAŞIRTAN KEŞİF

Doktor ilk olarak hastanın sağlıklı görünen kulağını muayene etti ve burada önemli miktarda kulak kiri tespit etti. Ancak asıl şaşırtıcı bulgu, diğer kulakta ortaya çıktı. Doktor, kulak zarına yapışmış halde büyük miktarda kulak kirinin yanı sıra, beklenmedik bir cisimle karşılaştı: Kulak zarına sıkışmış halde bir köpek kılı yumağı.

Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! ’Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı’

HASTANIN YAŞADIĞI ENDİŞE DOLU ANLAR

Karrah, doktorun tedirgin edici tepkisi karşısında yaşadığı endişe dolu anları şöyle anlattı: "Doktorun 'Olamaz' demesi üzerine içimden böcek çıkacak diye korktum. Cımbızla yapılan müdahale oldukça acı vericiydi. Doktor, sanki birisi kulağıma köpek kılı yerleştirmiş ve sonra da kulak kanalına itmiş gibi göründüğünü söyledi."

Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! ’Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı’

SOSYAL MEDYADA BENZER DENEYİMLER

Olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve benzer deneyimleri olan kişiler kendi hikayelerini paylaştı.

Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! ’Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı’

Bir kullanıcı, bir yıl boyunca baş dönmesi ve migren şikayetleriyle yaşadıktan sonra, kulağından bir küpe parçasının çıktığını aktardı. Başka bir kullanıcı ise daha da şaşırtıcı bir deneyim paylaştı: Bir yıl önce vefat eden beyaz köpeğinin kıllarının kulağında tespit edildiğini belirtti.

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