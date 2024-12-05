Bu haberi okuyunca kulaklarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz! ’Böcek var sandım ama gerçek bambaşkaydı’

Bir kullanıcı, bir yıl boyunca baş dönmesi ve migren şikayetleriyle yaşadıktan sonra, kulağından bir küpe parçasının çıktığını aktardı. Başka bir kullanıcı ise daha da şaşırtıcı bir deneyim paylaştı: Bir yıl önce vefat eden beyaz köpeğinin kıllarının kulağında tespit edildiğini belirtti.