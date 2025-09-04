BU HAFTA MARKETLERDE NELER VAR, İNDİİRMLİ Mİ? Tarım Kredi, A101 ve BİM aktüel aktüel ürünler satışa çıktı!💥

Eylül ayının gelmesiyle birlikte marketlerde yeni indirim fırsatları da gündeme geldi. Tarım Kredi, A101 ve BİM marketlerin aktüel ürün katalogları bu hafta itibarıyla müşterilerin erişimine sunuldu. Gıdadan temel ihtiyaç ürünlerine, temizlikten mutfak gereçlerine, elektronik eşyadan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler yer alıyor. Alışveriş severler, yeni ayın ilk haftasında hangi ürünlerin kampanyaya girdiğini merak ediyor. Peki, bu hafta marketlerde neler var?