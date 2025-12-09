Bu İsim Türkiye’de Sadece 1 Kişide Var… TÜİK’in Son Verileri İle En Çok Kullanılan İsimler Belli Oldu!

GEÇEN YILIN GÖZDESİ ALPARSLAN VE DEFNE OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini, en çok tercih edilen bebek isimlerinin ise Defne ve Alparslan olduğunu bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.