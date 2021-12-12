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Zonguldak'ta inanılmaz olay: Oğlunu bu halde görünce “Geberseydi keşke” dedi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Çiv yaralandı. Olay yerine gelen Hüseyin Çiv ise "Geberseydi keşke" diye bağırdı…

Giriş Tarihi: 12.12.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 17:15
Zonguldak’ta inanılmaz olay: Oğlunu bu halde görünce “Geberseydi keşke” dedi!

Olay bugün Zonguldak Ereğli'de yaşandı… Mustafa Çiv yönetimindeki 67 TM 748 plakalı otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki 67 LP 453 plakalı otomobile ve elektrik direğine çarptı.

Zonguldak’ta inanılmaz olay: Oğlunu bu halde görünce “Geberseydi keşke” dedi!

Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu.

Zonguldak’ta inanılmaz olay: Oğlunu bu halde görünce “Geberseydi keşke” dedi!

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Çiv yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiv, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Oğlunun kaza yaptığı otomobili gören babadan şok sözler: Geberseydi keşke! | Video

Zonguldak’ta inanılmaz olay: Oğlunu bu halde görünce “Geberseydi keşke” dedi!

'GEBERSEYDİ KEŞKE'

Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna "Geberseydi keşke" diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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