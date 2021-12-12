Zonguldak’ta inanılmaz olay: Oğlunu bu halde görünce “Geberseydi keşke” dedi!

'GEBERSEYDİ KEŞKE'

Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna "Geberseydi keşke" diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.