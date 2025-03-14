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Bu ne biçim bir ruh hali? Koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı! Olay kamerada

Görenlerin kanını donduran oay Tokat'ın Zile ilçesinde meydana geldi. 44 yaşındaki A.A.'nın koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı. Kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası A.A. gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:51
Bu ne biçim bir ruh hali? Koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı! Olay kamerada

Olay, dün saat 16.30'da Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde yaşandı.

Bu ne biçim bir ruh hali? Koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı! Olay kamerada

A.A. isimli bir erkeğin, kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

O anlar kamerada!

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Bu ne biçim bir ruh hali? Koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı! Olay kamerada

Görüntüde A.A. koyunun üzerine çıkıp vurduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bu ne biçim bir ruh hali? Koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı! Olay kamerada

Yapılan incelemeler sonucunda A.A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bu ne biçim bir ruh hali? Koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı! Olay kamerada

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.