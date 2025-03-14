Trend
Galeri
Trend Yaşam
Bu ne biçim bir ruh hali? Koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı! Olay kamerada
Bu ne biçim bir ruh hali? Koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı! Olay kamerada
Görenlerin kanını donduran oay Tokat'ın Zile ilçesinde meydana geldi. 44 yaşındaki A.A.'nın koyunu ayaklarının altına alıp dakikalarca yumrukladı. Kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası A.A. gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:51