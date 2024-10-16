Bu şekilde uyumak vücudu mikrop yuvasına dönüştürüyor! Meğer tuvaletten 10 kat daha kirliymiş…

Uykuya dalmadan önce ya da yeni uyanıldığında birçok kişi telefon ile vakit geçirebilir. Biraz video izlemek ya da gelen mesajları kontrol etmek sizi rahatlatıyor olabilir ancak, bu durum ile ilgili bilim insanları uyarılarda bulundu. Telefon üzerindeki zararlı bakteriler çeşitli enfeksiyonlara neden olup sağlığınızı tehdit edebileceğini söyleyen bilim insanları, önemli açıklamalarda bulundular.