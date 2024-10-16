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Bu şekilde uyumak vücudu mikrop yuvasına dönüştürüyor! Meğer tuvaletten 10 kat daha kirliymiş…

Uykuya dalmadan önce ya da yeni uyanıldığında birçok kişi telefon ile vakit geçirebilir. Biraz video izlemek ya da gelen mesajları kontrol etmek sizi rahatlatıyor olabilir ancak, bu durum ile ilgili bilim insanları uyarılarda bulundu. Telefon üzerindeki zararlı bakteriler çeşitli enfeksiyonlara neden olup sağlığınızı tehdit edebileceğini söyleyen bilim insanları, önemli açıklamalarda bulundular.

Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 10:42
Bu şekilde uyumak vücudu mikrop yuvasına dönüştürüyor! Meğer tuvaletten 10 kat daha kirliymiş…

Yapılan araştırmalara göre, telefonunuzda hamam böceği dışkısında bulunan zararlı bakterilerin olabileceği ortaya çıktı ve bilim insanları konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

Bu şekilde uyumak vücudu mikrop yuvasına dönüştürüyor! Meğer tuvaletten 10 kat daha kirliymiş…

TUVALETTEN 10 KAT DAHA FAZLA BAKTERİ BULUNUYOR

Yapılan araştırmada elde edilen bulgulara göre telefonunuzun üzerine insan sağlığı için zararlı mikroplar bulundu. Bu mikroplar ile temas edildiğinde, özellikle de hassas cilt yapısına sahip kişilerde döküntülere, zatürre ve hatta sepsise neden olabilir.

Bu şekilde uyumak vücudu mikrop yuvasına dönüştürüyor! Meğer tuvaletten 10 kat daha kirliymiş…

Bilim insanları, yatağınızın sıcak ve nemli olması durumunda bu mikropların çoğalması ve büyümesine yol açabilir.

Bu şekilde uyumak vücudu mikrop yuvasına dönüştürüyor! Meğer tuvaletten 10 kat daha kirliymiş…

Bir insanın günde ortalama olarak 2.617 defa telefona dokunulduğu düşünüldüğünde, telefonların hijyenik olmadığı düşünülebilir. Konu ile ilgili daha öncesinde yapılan araştırmalarda, telefonda tuvaletten 10 kat daha fazla bakteri bulunduğu ifade edilmişti.

Bu şekilde uyumak vücudu mikrop yuvasına dönüştürüyor! Meğer tuvaletten 10 kat daha kirliymiş…

ELDE EDİLEN BULGULAR ENDİŞE VERİCİ

Bilim insanları cihazlarda hangi tür bakterilerin olduğunu gözlemleyebilmek için 10 adet telefon ve 10 adet akıllı saatten örnekler aldılar.

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