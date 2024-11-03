Bu sıcaklıkta yıkamak bakterileri anında yok ediyor! Tertemiz çarşaflar için mutlaka…

Yatak çarşaflarının düzenli olarak yıkanması hem kirli çarşaf görüntüsünü önleyebileceği gibi hem de sağlık açısından oldukça önemlidir. Toz ve insan vücudundan aktarılan; ter, burun akıntısı ya da salya gibi kalıntılar zamanla birikerek çarşafların sağlık açısından son derece riskli olmasına neden olabilir. Uzmanlar ise konu ile ilgili, doğru ısıda yıkamanın bakterileri yok ettiğini ifade ettiler.