Bu ülkede 3 dakikadan fazla sarılmak yasaklandı! Tepkiler çığ gibi: Sebebine inanamayacaksınız...

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Dunedin Uluslararası Havalimanı'nda, yolcuların sevdikleriyle vedalaşmaları için ayrılan süre üç dakika ile sınırlandırıldı. Bu karar, hem güvenlik önlemlerini artırmak hem de araç trafiğini düzenlemek amacıyla geçtiğimiz ay duyuruldu. Ancak, bazı kesimler bu uygulamayı 'insanlık dışı' olarak eleştirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, havalimanının araç bırakma alanında yeni kurallar kapsamında asılan tabelalar, vedalaşmak isteyen yolculara 'Maksimum sarılma süresi 3 dakika' ve 'Vedalaşmak zor, bu yüzden hızlı olun. En fazla 3 dakika' uyarılarında bulunuyor. Bu uyarılar, daha önce yalnızca araçların terk edilmesi durumunda kelepçelenip 70 Yeni Zelanda doları ceza kesileceğini belirten eski tabelaların yerini aldı. Havalimanı CEO'su Daniel De Bono, Radio New Zealand'a (RNZ) verdiği demeçte, havalimanlarının duyguların yoğun yaşandığı yerler olduğunu belirterek, yapılan bir araştırmaya göre 20 saniyelik bir sarılmanın 'aşk hormonu' olarak bilinen oksitosin salgılanmasını sağladığını ifade etti. De Bono, yolcuları hızlı bir şekilde hareket ettirmenin daha fazla insanın daha fazla sarılmasına olanak tanıdığını belirtti. De Bono, bu uygulamanın bir sebebinin de yıllar içinde havalimanı ekibinin 'ilginç olaylara' tanıklık etmiş olması olduğunu ekledi. Yeni düzenleme kapsamında, 'Daha uzun vedalar yapmak isteyenlerin' havalimanındaki otoparka yönlendirilmesi isteniyor. Burada, 15 dakikalık ücretsiz park imkânı sunuluyor. CEO, açıklamalarında bu duyuruyla biraz eğlenmek istediklerini ve kamuoyunda epey bir yankı uyandırdığını dile getirdi. Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar ise karışık tepkilere yol açtı. Bir kullanıcı kararı 'insanlık dışı' olarak değerlendirirken, bir diğeri bunu 'gördüğüm en fazla kontrolcü devlet uygulaması' olarak nitelendirdi. Başka bir kullanıcı ise 'Havalimanı yetkilileri aileleri izleyip, ne zaman yeterince sevgi gösterdiklerini mi düzenleyecek?' diye sordu. Ancak bazı insanlar bu süreyi makul buldu. Bir yorumda 'Üç dakika sarılmak için yeterli değil mi?' denildi. Havalimanı yetkilileri, uygulamayı esprili bir dille tanıttıklarını belirtirken, kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattığını ve insanların farklı görüşler ortaya koyduğunu söyledi.