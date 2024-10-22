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Bu ülkede 3 dakikadan fazla sarılmak yasaklandı! Tepkiler çığ gibi: Sebebine inanamayacaksınız...

Sizce bir veda 3 dakikaya sığar mı? Yeni Zelanda yetkilileri böyle olacağını düşündü ve havalimanında sarılma süresini "3 dakikaya" indirdi. Neden mi? İşte "yok artık" dedirten o sebep…

Giriş Tarihi: 22.10.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:49
Bu ülkede 3 dakikadan fazla sarılmak yasaklandı! Tepkiler çığ gibi: Sebebine inanamayacaksınız...

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Dunedin Uluslararası Havalimanı'nda, yolcuların sevdikleriyle vedalaşmaları için ayrılan süre üç dakika ile sınırlandırıldı.

Bu ülkede 3 dakikadan fazla sarılmak yasaklandı! Tepkiler çığ gibi: Sebebine inanamayacaksınız...

Bu karar, hem güvenlik önlemlerini artırmak hem de araç trafiğini düzenlemek amacıyla geçtiğimiz ay duyuruldu. Ancak, bazı kesimler bu uygulamayı "insanlık dışı" olarak eleştirdi.

Bu ülkede 3 dakikadan fazla sarılmak yasaklandı! Tepkiler çığ gibi: Sebebine inanamayacaksınız...

Yerel basında yer alan haberlere göre, havalimanının araç bırakma alanında yeni kurallar kapsamında asılan tabelalar, vedalaşmak isteyen yolculara "Maksimum sarılma süresi 3 dakika" ve "Vedalaşmak zor, bu yüzden hızlı olun. En fazla 3 dakika" uyarılarında bulunuyor.

Bu ülkede 3 dakikadan fazla sarılmak yasaklandı! Tepkiler çığ gibi: Sebebine inanamayacaksınız...

Bu uyarılar, daha önce yalnızca araçların terk edilmesi durumunda kelepçelenip 70 Yeni Zelanda doları ceza kesileceğini belirten eski tabelaların yerini aldı.

Bu ülkede 3 dakikadan fazla sarılmak yasaklandı! Tepkiler çığ gibi: Sebebine inanamayacaksınız...

Havalimanı CEO'su Daniel De Bono, Radio New Zealand'a (RNZ) verdiği demeçte, havalimanlarının duyguların yoğun yaşandığı yerler olduğunu belirterek, yapılan bir araştırmaya göre 20 saniyelik bir sarılmanın "aşk hormonu" olarak bilinen oksitosin salgılanmasını sağladığını ifade etti.

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