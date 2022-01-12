Bu yat hem suda hem de havada yolculuk yapıyor! Uçan yat görenleri şaşkına çeviriyor!

İtalyan tasarım firması Lazzarini Design Studio, son lüks yat konseptini tanıttı. Air Yacht adı verilen mega yatın, dünya okyanuslarında yelken açmasının yanı sıra uçmak için tasarlandığı belirtildi.

Roma merkezli Lazzarini Design Studio, konseptin fotoğraflarını paylaştı. Kuru karbon fiber yapı, dört adet güneş enerjili elektrikli pervane ve iki adet helyum dolu balon sayesinde yatın uçabileceği ve suda yüzebileceği açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, havadan daha hafif bir gaz olan helyumla doldurulan balonların devasa pervanelerden ivme kazanarak uçacağı aktarıldı.

Bununla birlikte, mega yatın inşa edildikten sonra ne kadara mal olacağı belli değil. Ancak şirket aracı süper zenginlere yönelik tasarlandığını belirterek, muhtemelen birkaç yüz milyon dolar değerinde olacağını duyurdu.