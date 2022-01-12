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Bu yat hem suda hem de havada yolculuk yapıyor! Uçan yat görenleri şaşkına çeviriyor!

Sonunda bu da oldu ve uçan yat tanıtıldı! İtalyan bir tasarım stüdyosu tarafından geliştirilen, helyumla çalışan Air Yacht isimli büyük ve lüks yat konsepti duyuruldu. Karbon fiberden yapılan yat iki günden daha fazla sürede havada kalabiliyor ve maksimum 110 km hıza ulaşabiliyor. Yatın iç kısmında yüzme havuzu, jakuzi ve özel suit odalar yer alıyor. Peki Air Yacht nasıl uçuyor? Fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 14:10
Bu yat hem suda hem de havada yolculuk yapıyor! Uçan yat görenleri şaşkına çeviriyor!

İtalyan tasarım firması Lazzarini Design Studio, son lüks yat konseptini tanıttı. Air Yacht adı verilen mega yatın, dünya okyanuslarında yelken açmasının yanı sıra uçmak için tasarlandığı belirtildi.

Bu yat hem suda hem de havada yolculuk yapıyor! Uçan yat görenleri şaşkına çeviriyor!

Roma merkezli Lazzarini Design Studio, konseptin fotoğraflarını paylaştı. Kuru karbon fiber yapı, dört adet güneş enerjili elektrikli pervane ve iki adet helyum dolu balon sayesinde yatın uçabileceği ve suda yüzebileceği açıklandı.

Bu yat hem suda hem de havada yolculuk yapıyor! Uçan yat görenleri şaşkına çeviriyor!

Şirketten yapılan açıklamada, havadan daha hafif bir gaz olan helyumla doldurulan balonların devasa pervanelerden ivme kazanarak uçacağı aktarıldı.

Bu yat hem suda hem de havada yolculuk yapıyor! Uçan yat görenleri şaşkına çeviriyor!

Bununla birlikte, mega yatın inşa edildikten sonra ne kadara mal olacağı belli değil. Ancak şirket aracı süper zenginlere yönelik tasarlandığını belirterek, muhtemelen birkaç yüz milyon dolar değerinde olacağını duyurdu.

Bu yat hem suda hem de havada yolculuk yapıyor! Uçan yat görenleri şaşkına çeviriyor!

Ayrıca, kuru karbon fiber yapıya sahip toplam uzunluğunun yaklaşık 150 metre, genişliğinin 80 metre, ana orta güvertenin ise 80 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacağı duyuruldu. Air Yacht'ın ikiz keşif balonları, her biri ultra hafif piller ve güneş panelleri ile çalışan sekiz ters dönen motor tarafından çalıştırılan 400 bin metreküp sıkıştırılmış helyum içerecek.

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