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Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 5 Aralık 2024 Perşembe günü futbolseverlerin gözleri lig maçları üzerinde olacak. Bugün oynanacak olan önemli karşılaşmalar, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanal ekranlarında izleyicilerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi gibi dev organizasyonlardaki maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki bugün hangi maçlar var, 5 Aralık 2024 Perşembe günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?