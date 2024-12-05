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Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 5 Aralık 2024 Perşembe günü futbolseverlerin gözleri lig maçları üzerinde olacak. Bugün oynanacak olan önemli karşılaşmalar, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanal ekranlarında izleyicilerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi gibi dev organizasyonlardaki maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki bugün hangi maçlar var, 5 Aralık 2024 Perşembe günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 07:53
Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta sonu maçlarıyla hız kesmeden sürüyor. Bugün, Trendyol Süper Lig ve diğer birçok ligde heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, 5 Aralık 2024 tarihinde hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan izlenebilecek? İşte, bugünkü maç fikstürü...

Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI

13:00 Central Hospital Ümraniye spor E Koleji Isparta 32 Spor - Spoint İnşaat Ümraniyespor

13:30 Ankara Demir spor GMG Kastamonu spor TCDD Ankara Demirspor

Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

13:30 Karaman FK Esenler Erok spor - Yeni Karaman

15:30 Atakaş Hatay spor Osmaniye spor FK - Mersin Stadyumu

Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

18:00 Çaykur Rize spor Silivri spor - Çaykur Didi Stadyumu

20:30 Gaziantep FK Batman Petrol spor - Gaziantep Kalyon Stadyumu

Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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