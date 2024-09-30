Bugün okullar tatil mi? 30 Eylül 2024 valilik açıklamaları ile bugün okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel duyurularına göre bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek. Pek çok ilde şiddetli sağanak, rüzgar ve fırtına gözlemlenecek. Geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta hava olayları sebebiyle okulların bir gün tatil edilmesi dolayısıyla veliler ve öğrenciler konuya ilişkin açıklamaları takip ediyor. Bu noktada; 30 Eylül 2024 Pazartesi günü için bugün okullar tatil mi, bugün okul var mı gibi sorular yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin son durum.