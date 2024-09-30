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Bugün okullar tatil mi? 30 Eylül 2024 valilik açıklamaları ile bugün okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel duyurularına göre bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek. Pek çok ilde şiddetli sağanak, rüzgar ve fırtına gözlemlenecek. Geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta hava olayları sebebiyle okulların bir gün tatil edilmesi dolayısıyla veliler ve öğrenciler konuya ilişkin açıklamaları takip ediyor. Bu noktada; 30 Eylül 2024 Pazartesi günü için bugün okullar tatil mi, bugün okul var mı gibi sorular yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin son durum.

Giriş Tarihi: 30.09.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 07:50
Bugün okullar tatil mi? 30 Eylül 2024 valilik açıklamaları ile bugün okul var mı?

Bugün okullar tatil mi sorusuyla Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Olağandışı hava durumlarında öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına okullarda eğitime kısa süreli ara veriliyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalar dolayısıyla öğrenciler ve veliler 30 Eylül 2024 valilik açıklamaları ile bugün okul var mı sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.

Bugün okullar tatil mi? 30 Eylül 2024 valilik açıklamaları ile bugün okul var mı?

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde 30 Eylül 2024 sabah saatlerinden başlayarak, 2 Ekim 2024 akşamına kadar şiddetli yağışlar etkisini gösterecek. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bu süre zarfında oluşabilecek sel, su baskını, heyelan gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Bugün okullar tatil mi? 30 Eylül 2024 valilik açıklamaları ile bugün okul var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Valiliklerden bir açıklama gelmesi halinde gelişmeler haberimize eklenecek.

Bugün okullar tatil mi? 30 Eylül 2024 valilik açıklamaları ile bugün okul var mı?

METEOROLOJİK UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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