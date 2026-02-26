Trend Galeri Trend Yaşam Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? Valilik duyurdu! 26 Şubat eğitime ara veren iller listesi!

Bugün okullar tatil mi sorusu, 26 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksilikler nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan resmi açıklamalarda, tatil kararının kapsamı il ve ilçe bazında netleştirildi. 26 Şubat'ta eğitime ara verilen iller listesi, güncel duyurular doğrultusunda şekillenirken gözler valiliklerden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 06:19
26 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmadığına ilişkin detaylar, valiliklerin peş peşe yaptığı duyurularla birlikte netlik kazandı. Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları gerekçesiyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi. Tatil kararı alınan bölgelerde kamuoyuna yapılan açıklamalarda, öğrencilerin ve personelin güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İL VE İLÇELERDE?

26 Şubat Çarşamba günü için okulların tatil olup olmadığına ilişkin kararlar, valilikler tarafından yapılan resmi açıklamalarla netleşti. Olumsuz hava koşulları, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime geçici olarak ara verildi.

İşte, 26 Şubat eğitime ara veren iller listesi;

ERZURUM'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda söz konusu ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamalarda, Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerindeki tüm okullarda, Horasan ilçesinde de taşımalı eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Paylaşımlarda ayrıca Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde hamile ve engelli kamu personelinin de izinli olacağı açıklandı.

Vali Aydın Baruş da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA'NIN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkili oluyor.

Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın taşımalı eğitime ara verildi.

TUNCELİ'DE O İLÇELERDE EĞİTİME 1 GÜN ARA!

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

BAYBURT'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ!

Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve iki ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izin kapsamına alındığı kaydedildi.


