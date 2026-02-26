Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? Valilik duyurdu! 26 Şubat eğitime ara veren iller listesi!

Bugün okullar tatil mi sorusu, 26 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksilikler nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan resmi açıklamalarda, tatil kararının kapsamı il ve ilçe bazında netleştirildi. 26 Şubat'ta eğitime ara verilen iller listesi, güncel duyurular doğrultusunda şekillenirken gözler valiliklerden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.