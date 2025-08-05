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Tv yayın akışı 5 Ağustos: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, TV8, ATV tv yayın akışı listesi

Haftanın ikinci gününde televizyon keyfi yapmak isteyenler "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt arıyor. 5 Ağustos Salı günü ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve programlar bekliyor. İşte, kanalların güncel TV yayın akışı listesi…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:36
Tv yayın akışı 5 Ağustos: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, TV8, ATV tv yayın akışı listesi

TV izleyicilerinin gündeminde 5 Ağustos 2025 Salı gününe ait yayın akışları yer alıyor. Yerli dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden eğlence içeriklerine kadar birçok yapım bugün ekranlarda olacak. Peki, Bugün TV'de neler var? İşte 5 Ağustos 2025 Salı ATV,, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı.

Tv yayın akışı 5 Ağustos: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, TV8, ATV tv yayın akışı listesi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

02:20 Bir Gece Masalı

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

Tv yayın akışı 5 Ağustos: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, TV8, ATV tv yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Umudumuz Şaban

21:45 Umudumuz Şaban

23:45 Kuralsız Sokaklar

01:30 Zalim İstanbul

03:45 Kuzey Güney

Tv yayın akışı 5 Ağustos: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, TV8, ATV tv yayın akışı listesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

Tv yayın akışı 5 Ağustos: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, TV8, ATV tv yayın akışı listesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Erkenci Kuş

Tv yayın akışı 5 Ağustos: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, TV8, ATV tv yayın akışı listesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:35 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Sessiz Saat"

22:15 Gönül Dağı

01:35 Leyla İle Mecnun

04:20 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

Tv yayın akışı 5 Ağustos: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, TV8, ATV tv yayın akışı listesi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magzazin Yaz