Trend Galeri Trend Yaşam Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025: Süper Lig, Şampiyonlar Ligi... Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025: Süper Lig, Şampiyonlar Ligi... Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin gözü 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak maçlarda. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında birbirinden kritik karşılaşmalar için ekran başında yerler alınıyor. "Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda?" soruları araştırılıyor. İşte günün maç programı ve detaylar…

Giriş Tarihi: 17.09.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 07:01
Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025: Süper Lig, Şampiyonlar Ligi... Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü de hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne kadar birçok karşılaşma bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar var, maç saatleri kaçta, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merak ediyor. İşte 17 Eylül 2025 güncel maç programı ve detaylar…

Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025: Süper Lig, Şampiyonlar Ligi... Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EYLÜL 2025

Süper Lig

20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor

20.00 Karagümrük - Başakşehir

20.00 Samsunspor - Kasımpaşa

Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025: Süper Lig, Şampiyonlar Ligi... Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025: Süper Lig, Şampiyonlar Ligi... Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası

17 Eylül 2025 14:00 KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR - BURSASPOR
17 Eylül 2025 14:30 MUŞ SPOR KULÜBÜ - ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
17 Eylül 2025 14:30 DERSİM SPOR - KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
17 Eylül 2025 14:30 MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ - ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
17 Eylül 2025 14:30 KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. - KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
17 Eylül 2025 15:00 SİLİVRİSPOR - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
17 Eylül 2025 15:00 ÇORLU SPOR 1947 - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
17 Eylül 2025 15:00 GALATA SPOR KULÜBÜ - BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
17 Eylül 2025 15:00 KARABÜK İDMANYURDU SPOR - GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ
17 Eylül 2025 15:00 KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. - SULTAN SU İNEGÖLSPOR
17 Eylül 2025 15:00 GMG KASTAMONUSPOR - FATSA BELEDİYESPOR

17 Eylül 2025 15:00 AMASYASPOR FK - KCT 1461 TRABZON FK
17 Eylül 2025 15:00 MERKÜR JET ERBAASPOR - PAZARSPOR
17 Eylül 2025 15:00 SİLİFKE BELEDİYE SPOR - AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
17 Eylül 2025 15:00 KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ - ALTINORDU
17 Eylül 2025 15:00 SOMASPOR - ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
17 Eylül 2025 15:00 KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. - DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
17 Eylül 2025 16:00 ÖZBELSAN SİVASSPOR - ŞİRAN YILDIZ SPOR KULÜBÜ
17 Eylül 2025 18:00 SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR - 12 BİNGÖL SPOR
17 Eylül 2025 19:00 NİĞDE BELEDİYESİ SPOR - KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
17 Eylül 2025 19:00 BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. - ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
17 Eylül 2025 19:00 NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR - YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
17 Eylül 2025 19:00 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ - ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
17 Eylül 2025 19:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - 1926 BULANCAKSPOR
17 Eylül 2025 19:00 ORDUSPOR 1967 A.Ş. - SEBAT GENÇLİK SPOR
17 Eylül 2025 19:00 KARŞIYAKA - BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ