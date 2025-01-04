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Bunun eşi benzeri yok! Eski eşi defalarca bıçaklamıştı: Kafatası kemiği midesine yerleştirildi!

Aksaray'da eski eşi 29 yaşındaki Gürsel Gökkaya'nın saldırısında 13 yerinden yaralanan 1 çocuk annesi Azra 23 yaşındaki Şengül Şen'in bıçak darbesi alan kafatası kemiğinin bir parçası, daha sonra yerine konulmak üzere diri kalması için karnına yerleştirildi. Olaydan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan Gökkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:07
Bunun eşi benzeri yok! Eski eşi defalarca bıçaklamıştı: Kafatası kemiği midesine yerleştirildi!

Olay, 22 Aralık 2024'te saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615'inci Sokak'ta meydana geldi.

Bunun eşi benzeri yok! Eski eşi defalarca bıçaklamıştı: Kafatası kemiği midesine yerleştirildi!

1 yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel Gökkaya saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.

Bunun eşi benzeri yok! Eski eşi defalarca bıçaklamıştı: Kafatası kemiği midesine yerleştirildi!

Gökkaya, daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı, kafası ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanan kadın yere yığıldı, saldırgan kaçtı.

Bunun eşi benzeri yok! Eski eşi defalarca bıçaklamıştı: Kafatası kemiği midesine yerleştirildi!

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralı Şen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bunun eşi benzeri yok! Eski eşi defalarca bıçaklamıştı: Kafatası kemiği midesine yerleştirildi!

YENİDEN AMELİYAT EDİLECEK

İlk ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan ve yaşam mücadelesi veren Şen'in kafatası kemiğine, saldırıda kullanılan bıçağın 8 santimetre girerek zarar verdiği belirlendi.

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