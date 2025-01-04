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Bunun eşi benzeri yok! Eski eşi defalarca bıçaklamıştı: Kafatası kemiği midesine yerleştirildi!
Bunun eşi benzeri yok! Eski eşi defalarca bıçaklamıştı: Kafatası kemiği midesine yerleştirildi!
Aksaray'da eski eşi 29 yaşındaki Gürsel Gökkaya'nın saldırısında 13 yerinden yaralanan 1 çocuk annesi Azra 23 yaşındaki Şengül Şen'in bıçak darbesi alan kafatası kemiğinin bir parçası, daha sonra yerine konulmak üzere diri kalması için karnına yerleştirildi. Olaydan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan Gökkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Giriş Tarihi: 04.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:07