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Burası Avrupa'nın göbeğindeki Türk şehri! Telfs adeta Anadolu'da bir kasaba gibi

Hepimizin kulağına çalınmış bir söz vardır: Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Türk'e mutlaka rastlarsınız. Öte yandan Türkiye sınırları dışında olan ama Türk nüfusunun epey bir fazla olduğu kimi yerler de var. Sizlere şimdi tanıtacağımız bu şehir gibi. Adeta Anadolu'daki bir kasabadan farksız. Avusturya'daki bu kent küçük bir Türkiye gibi. Nüfusunun hatırı sayılır kısmını Türkiye'den gelenlerin oluşturduğu Tirol eyaletindeki Telfs kasabası eğer uğrarsanız size Türk şehri gibi hissetirecektir. Çoğunlukla Konyalıların yaşadığı Telfs'in hikayesi ne? İşte sizi epey şaşırtacak Avusturya'daki Türk kasabası Telfs!

Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 10:23 PAYLAŞ