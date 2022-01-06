Burası Avrupa’nın göbeğindeki Türk şehri! Telfs adeta Anadolu’da bir kasaba gibi

Hepimizin kulağına çalınmış bir söz vardır: Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Türk'e mutlaka rastlarsınız. Öte yandan Türkiye sınırları dışında olan ama Türk nüfusunun epey bir fazla olduğu kimi yerler de var. Sizlere şimdi tanıtacağımız bu şehir gibi. Adeta Anadolu'daki bir kasabadan farksız. Avusturya'daki bu kent küçük bir Türkiye gibi. Nüfusunun hatırı sayılır kısmını Türkiye'den gelenlerin oluşturduğu Tirol eyaletindeki Telfs kasabası eğer uğrarsanız size Türk şehri gibi hissetirecektir. Çoğunlukla Konyalıların yaşadığı Telfs'in hikayesi ne? İşte sizi epey şaşırtacak Avusturya'daki Türk kasabası Telfs!
Burada kendinizi Anadolu'daki bir ilçede gibi hissedebilirsiniz fakat konumu Avusturya! Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Türk nüfusunun çokluğuyla dikkati çekiyor. Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor.
15 BİN KİŞİLİK NÜFUSUN 3 BİNİ TÜRK
Peki bu şehirde Türk nüfusu ne kadar?
Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor.
Telfs'e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk işçiler, daha sonra bu küçük şehre akrabalarını da getirdi. Zamanla artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı. İlk dönemde tekstilde çalışan Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.
TÜRKÇE GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI
Türkçe günlük yaşamın parçası Telfs'te Türkçe, günlük yaşamda çok sık konuşuluyor. İşletme isimlerinde ve menülerde Türkçe kelimeler kullanılırken, her yaştan Türkler kendi aralarında ana dillerinde iletişim kuruyor.
Türk ürünleri tezgahlarda Telfs'te hizmet veren marketlerde Türkiye'den gelen ürünler satılıyor. Şehir merkezinde yer alan marketleri işleten vatandaşlar, raflarda Türkiye'den gelen ürünlere yer veriyor. Restoranlardaki menülerde de döner, kebap, lahmacun, sucuklu ve ıspanaklı pide gibi lezzetler, hem Türk hem de Avusturyalı müşterilere servis ediliyor.