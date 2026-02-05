BURSA BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT 2026: BUSKİ ile Bursa barajlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?

OCAK SONRASI HIZLI YÜKSELİŞ

Barajlarda ocak ayı ortalaması yüzde 4,29 olarak ölçülürken, şubat ayının ilk günlerinde oran yüzde 16,15'e çıktı. Böylece Bursa'da aylar sonra en yüksek seviyelerden biri görülmüş oldu. Kentin su ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki artış, yağışların etkisini bariz şekilde gösterdi.