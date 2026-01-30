Trend Galeri Trend Yaşam Bursa baraj doluluk oranları değişti! BUSKİ ile 30 Ocak Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Bursa'da içme suyu kaynaklarını besleyen barajların doluluk oranları BUSKİ'nin 30 Ocak tarihli açıklamasıyla güncellendi. Son yağışların barajlara etkisi ve mevcut su miktarıyla birlikte Bursa'daki su rezervlerinin hangi seviyede olduğu araştırılıyor.

Bursa baraj doluluk oranları BUSKİ tarafından güncellendi. 30 Ocak verileriyle birlikte kentteki içme suyu rezervlerinin son durumu ve barajlardaki mevcut su seviyesi belli oldu.

Yurt genelinde etkili yağışlar baraj doluluklarını artırdı. İstanbul'da barajlar %27.8, Ankara'da toplam %12,88, aktif %1,60 doluluk gösterirken, Bursa'da Ekim'den bu yana %0 seviyesinde olan barajlar 3 ay sonra ilk kez yükseldi. Bursa'da ise aylardır kritik görünen doluluk oranı, 30 Ocak itibarıyla %4.03'e yükseldi.

Grafiğe göre Bursa baraj doluluk oranı 2026 yılına çok düşük seviyede giriyor. 2025 yazından sonra sert düşüş yaşanmış. Sonbaharda barajlar neredeyse tamamen boşalmış. Ocak 2026'da ise sadece çok sınırlı bir toparlanma görülüyor. Su seviyesi hala kritik düzeyde.

BURSA 2025 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

  • Ocak: Yüzde 24,54
  • Şubat: Yüzde 32,17
  • Mart: Yüzde 38,34
  • Nisan: Yüzde 48,62
  • Mayıs: Yüzde 55,84
  • Haziran: Yüzde 51,09
  • Temmuz: Yüzde 35,92
  • Ağustos: Yüzde 19,73
  • Eylül: Yüzde 7,07
  • Ekim: Yüzde 0,33
  • Kasım: Yüzde 0
  • Aralık: Yüzde 0

