Bursa baraj doluluk oranları güncellendi! BUSKİ 30 Ocak Bursa’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Grafiğe göre Bursa baraj doluluk oranı 2026 yılına çok düşük seviyede giriyor. 2025 yazından sonra sert düşüş yaşanmış. Sonbaharda barajlar neredeyse tamamen boşalmış. Ocak 2026'da ise sadece çok sınırlı bir toparlanma görülüyor. Su seviyesi hala kritik düzeyde.