Trend Galeri Trend Yaşam Bursa baraj doluluk oranları güncellendi! BUSKİ ile 5 Şubat Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Bursa genelinde baraj doluluk oranları yeniden hesaplandı. Ocak ayına göre yükseliş gösteren aktif su seviyesi, kentin içme suyu rezervlerine dair son tabloyu gözler önüne serdi. Açıklanan oranlar dikkat çekti. Peki, Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Giriş Tarihi: 05.02.2026 15:42
Ocak ayı boyunca kritik seviyelerde seyreden Bursa barajlarında, şubat ayı itibarıyla toparlanma dikkat çekti. Ortalama doluluk oranı yüzde 4,29 olarak kayıtlara geçerken, ayın ilk günlerinde su seviyelerinde artış yaşandı. Açıklanan rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı.

5 ŞUBAT 2026 BURSA BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Ocak ayında yüzde 4,29 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 5 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla yüzde 25.74 olarak ölçüldü.

BOZBEY: BURSA ARTIK "SU ŞEHRİ" DEĞİL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kuraklığın etkisine dikkat çekerek, Uludağ'daki karın ve yağışların barajları beslemede yetersiz kaldığını belirtmişti. Bozbey, Nilüfer Barajı'nda su seviyesinin yüzde 2'lerde, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 10'lar civarında seyrettiğini ifade ederek, tasarrufun önemine vurgu yapmıştı.

OCAK SONRASI HIZLI YÜKSELİŞ

Barajlarda ocak ayı ortalaması yüzde 4,29 olarak ölçülürken, şubat ayının ilk günlerinde oran yüzde 16,15'e çıktı. Böylece Bursa'da aylar sonra en yüksek seviyelerden biri görülmüş oldu. Kentin su ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki artış, yağışların etkisini bariz şekilde gösterdi.

BURSA 2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

  • Ocak 2026: %4,29
  • Şubat 2026: %18,03