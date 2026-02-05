Trend
Bursa güncel baraj doluluk verileri: BUSKİ ile Bursa barajlarında su seviyesi ne durumda, yüzde kaç?
Bursa genelinde baraj doluluk oranları yeniden hesaplandı. Ocak ayına göre yükseliş gösteren aktif su seviyesi, kentin içme suyu rezervlerine dair son tabloyu gözler önüne serdi. Açıklanan oranlar dikkat çekti. Peki, Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 05.02.2026 19:12