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Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan'da İstanbul'daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

İstanbul, Kırklareli, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 6,2 olarak açıklarken vatandaşlar endişe ve panikle kendini sokağa attı. Artçı sallantılar devam ederken öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kocaeli ve Bursa Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 24 Nisan Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:41
Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı. Öğrenciler ve veliler ise "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan'da İstanbul'daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL ŞİDDETLİ DEPREM İLE SALLANDI!

Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da ikinci şiddetli bir deprem meydana geldi. 10 saniye hissedilen deprem büyük panik yarattı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

BURSA VE KOCAELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa ve Kocaeli'de yarın okulların tatil olacağına dair bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi kaynaklardan açıklama gelmesi durumunda habere eklenecektir.