Trend Galeri Trend Yaşam Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan'da İstanbul'daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

İstanbul, Kırklareli, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 6,2 olarak açıklarken vatandaşlar endişe ve panikle kendini sokağa attı. Artçı sallantılar devam ederken öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kocaeli ve Bursa Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 24 Nisan Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?