Trend Galeri Trend Yaşam Bursa’da 4 aylık Fatma bebeğe ne oldu? Beşiğinde o halde bulundu

Bursa’da 4 aylık Fatma bebeğe ne oldu? Beşiğinde o halde bulundu

Bursa'da annesinin mama yedirip uyuttuğu 4 aylık Fatma bebek beşiğinde ölü bulundu. Polis annenin ifadesine başvurdu…

DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:35
Bursa’da 4 aylık Fatma bebeğe ne oldu? Beşiğinde o halde bulundu

Olay, dün gece, Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi.

Bursa’da 4 aylık Fatma bebeğe ne oldu? Beşiğinde o halde bulundu

BİBERONLA MAM YEDİKTEN SONRA...

Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2'nci çocuğu olan Fatma bebek, iddiaya göre annesi tarafından biberonla mama yedirildikten sonra beşiğine yatırıldı.

Bursa’da 4 aylık Fatma bebeğe ne oldu? Beşiğinde o halde bulundu

SABAH O HALDE BULUNDU

Sabah uyanan anne, bebeğini kusmuş ve hareketsiz halde bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.

Bursa’da 4 aylık Fatma bebeğe ne oldu? Beşiğinde o halde bulundu

Nefes borusuna mama kaçtığı için yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa’da 4 aylık Fatma bebeğe ne oldu? Beşiğinde o halde bulundu

Polis, annenin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA