Bursa’da akılalmaz olay: Anneyi arayıp ben senin oğlunum diyerek 1.2 milyon TL dolandırdılar!

Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi'ndeki evde yalnız yaşayan Sevim Y., 28 Aralık'ta öğle saatlerinde, kendisini tanımadığı numaradan arayarak, "Anne ben oğlun Suat'ım. Şarjım bittiği için seni arkadaşımın telefonundan arıyorum. Zor durumdayım. Sana bir kişiyi gönderiyorum. Evimizdeki tüm altın, döviz ve paraları ona ver" diyen kişiye inandı.