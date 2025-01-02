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Bursa'da akılalmaz olay: Anneyi arayıp ben senin oğlunum diyerek 1.2 milyon TL dolandırdılar!
Bursa'da akılalmaz olay: Anneyi arayıp ben senin oğlunum diyerek 1.2 milyon TL dolandırdılar!
Bursa'da, 71 yaşındaki Sevim Y. kendisini tanımadığı numaradan arayıp, 'oğlu' olduğuna inandıran şüphelinin, eve gönderdiği kişiye 1 milyon 200 bin lira tutarındaki 21 ince bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 2 bin dolar ve 30 bin TL'yi teslim etti. Oğlunu arayınca, dolandırıldığını anlayan Sevim Y.'nin şikayeti üzerine şüpheliler Uğur E. (34) ve Hasan P. (37), İstanbul'da yakalandı.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:46