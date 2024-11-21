Bursa'da akıllara durgunluk veren olay: Eşini çekiçle bu hale getirdi...
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Eve gelen eşine 'Neden eve geldin' sorusunu sorunca öfkelenen koca, eşini çekiçle döverek ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:24