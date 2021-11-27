Trend Galeri Trend Yaşam Bursa’da dehşet saçtı! Polise saldırdı, 9 kişiyi rehin aldı!

Bursa kan donduran görüntülere sahne oldu. Çeşitli suçlardan aranan Emre C. Polislere bıçak çekti. Daha sonra kendisini kahvehaneye kapatarak 9 kişiyi rehin alan Emre C. kendi boğazına da bıçak dayayarak Bursa'da adeta dehşet saçtı.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:17 PAYLAŞ