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Bursa’da dehşet saçtı! Polise saldırdı, 9 kişiyi rehin aldı!

Bursa kan donduran görüntülere sahne oldu. Çeşitli suçlardan aranan Emre C. Polislere bıçak çekti. Daha sonra kendisini kahvehaneye kapatarak 9 kişiyi rehin alan Emre C. kendi boğazına da bıçak dayayarak Bursa'da adeta dehşet saçtı.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:17
Bursa’da dehşet saçtı! Polise saldırdı, 9 kişiyi rehin aldı!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa’da dehşet saçtı! Polise saldırdı, 9 kişiyi rehin aldı!

Belinde silahlı bir kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bursa’da dehşet saçtı! Polise saldırdı, 9 kişiyi rehin aldı!

'POLİSLE BOĞUŞMA'

Polisi fark eden şüpheli kaçmaya çalışırken silahını düşürdü. Polisle şüpheli arasında boğuşma yaşandı.

Bursa’da dehşet saçtı! Polise saldırdı, 9 kişiyi rehin aldı!

Bu sırada cebindeki bıçağı çıkarıp polislere saldırmaya kalkışan şüpheli, yakındaki kahvehaneye girip kapıyı kapattı.

Bursa’da dehşet saçtı! Polise saldırdı, 9 kişiyi rehin aldı!

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

İçerideki 9 kişinin dışarı çıkmasına izin vermeyen şüpheli, bıçağı kendi boğazına dayadı. Polislerin telsiz anonsu üzerine adrese takviye ekipleri sevk edildi.

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