Bursa’da dehşet saçtı! Polise saldırdı, 9 kişiyi rehin aldı!

Bursa kan donduran görüntülere sahne oldu. Çeşitli suçlardan aranan Emre C. Polislere bıçak çekti. Daha sonra kendisini kahvehaneye kapatarak 9 kişiyi rehin alan Emre C. kendi boğazına da bıçak dayayarak Bursa'da adeta dehşet saçtı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
Belinde silahlı bir kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
'POLİSLE BOĞUŞMA'
Polisi fark eden şüpheli kaçmaya çalışırken silahını düşürdü. Polisle şüpheli arasında boğuşma yaşandı.
Bu sırada cebindeki bıçağı çıkarıp polislere saldırmaya kalkışan şüpheli, yakındaki kahvehaneye girip kapıyı kapattı.
BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI
İçerideki 9 kişinin dışarı çıkmasına izin vermeyen şüpheli, bıçağı kendi boğazına dayadı. Polislerin telsiz anonsu üzerine adrese takviye ekipleri sevk edildi.