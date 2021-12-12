Trend Galeri Trend Yaşam Bursa’da genç kızlar kavga etti: Vatandaşlar film gibi izledi! Olayın nedeni pes dedirtti!

Bursa’da genç kızlar kavga etti: Vatandaşlar film gibi izledi! Olayın nedeni pes dedirtti!

Bursa'da inanılmaz bir olay gerçekleşti. Genç kızlar ''erkek'' meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti. Çevredekiler ise olan biteni film izler gibi seyretti. O anlar böyle görüntülendi…