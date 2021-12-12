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Bursa’da genç kızlar kavga etti: Vatandaşlar film gibi izledi! Olayın nedeni pes dedirtti!

Bursa'da inanılmaz bir olay gerçekleşti. Genç kızlar ''erkek'' meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti. Çevredekiler ise olan biteni film izler gibi seyretti. O anlar böyle görüntülendi…

Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:12
Bursa’da genç kızlar kavga etti: Vatandaşlar film gibi izledi! Olayın nedeni pes dedirtti!

Kavga, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında meydana geldi.

Bursa’da genç kızlar kavga etti: Vatandaşlar film gibi izledi! Olayın nedeni pes dedirtti!

Edinilen bilgiye göre, erkek yüzünden sosyal medyada tartışan kızlar konuşmak için buluştular.

Bursa’da genç kızlar kavga etti: Vatandaşlar film gibi izledi! Olayın nedeni pes dedirtti!

''Erkek arkadaş'' nedeniyle kızlar tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa'da kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video

Bursa’da genç kızlar kavga etti: Vatandaşlar film gibi izledi! Olayın nedeni pes dedirtti!

Kızlar herkesin gözü önünde saç saça baş başa kavga ettiler.

Bursa’da genç kızlar kavga etti: Vatandaşlar film gibi izledi! Olayın nedeni pes dedirtti!

Çevredekiler ise olan biteni izlemekle yetindi. Daha sonra 2 grup bölgeden ayrılarak uzaklaştılar.

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