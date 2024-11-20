Bursa’da kan donduran olay: Eşini çekiçle bu hale getirdi...

Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahisi servisine yatırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.