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Bursa'da kan donduran olay: Eşini çekiçle bu hale getirdi...

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Eve gelen eşine 'Neden eve geldin' sorusunu sorunca öfkelenen koca, eşini çekiçle döverek ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:04
Bursa’da kan donduran olay: Eşini çekiçle bu hale getirdi...

Olay, saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde meydana geldi. Sabah uyanan 40 yaşındaki Cüneyt İ. giyinip işe gitmek üzere evden çıktı.

Bursa’da kan donduran olay: Eşini çekiçle bu hale getirdi...

Kısa süre sonra eve gelen adamı gören 38 yaşındaki eşi Sümeyra İ. neden eve geldiğini sordu. Bu duruma sinirlenen öfkeli koca Cüneyt İ., elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin başına defalarca vurdu.

Bursa’da kan donduran olay: Eşini çekiçle bu hale getirdi...

Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’da kan donduran olay: Eşini çekiçle bu hale getirdi...

Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahisi servisine yatırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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