Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…

Kamil A., yılın bazı günleri Bursa'ya gelen İdris A.'nın vurulması için telefonla konuştuğu Ragıp S., Nihat S. ve Fırat G. ile 60 bin avroya anlaştı. Geçen yıl aralık ayında Fransa'nın Lyon kentinden İstanbul'a gelen Kamil A., burada yaşayan Ragıp S. ve 2 arkadaşına ön ödeme olarak 45 bin avro verdi. Ragıp S., İdris A.'nın Bursa'daki adresini, evinin görüntüleri ile çeşitli profillerden çekilen fotoğraflarını teslim etti.