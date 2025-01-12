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Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…
Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…
Bursa'da yaşanan silahlı saldırıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki Fransa'da yaşayan İdris A., oğlu Çağlar ile birlikte 8 yıl önce Kamil A.'nın kızı Aysel T.'ye cinsel saldırıda bulundu. Bunun üzerine Kamil A., intikam planı yaptı. Kısa süre önce Bursa'ya giden İdris A'yı vurması için 60 bin Euro karşılığında tetikçi ile anlaştı! İdris A., bacaklarından yaralanırken şüpheliler kısa sürede yakalandı. İşte film gibi olayın ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:28