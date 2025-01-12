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Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…

Bursa'da yaşanan silahlı saldırıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki Fransa'da yaşayan İdris A., oğlu Çağlar ile birlikte 8 yıl önce Kamil A.'nın kızı Aysel T.'ye cinsel saldırıda bulundu. Bunun üzerine Kamil A., intikam planı yaptı. Kısa süre önce Bursa'ya giden İdris A'yı vurması için 60 bin Euro karşılığında tetikçi ile anlaştı! İdris A., bacaklarından yaralanırken şüpheliler kısa sürede yakalandı. İşte film gibi olayın ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:28
Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…

Yozgat'ta yaşayan Gülizar-Kamil A. çifti, 26 yıl önce Fransa'ya yerleşti. Evliliklerinden 3 çocukları dünyaya gelen Kamil A., geçimini müteahhitlik yaparak sağlamaya başladı. Kamil A., bir süre önce evlenen kızı Aysel T.'nin, 8 yıl önce, aynı ülkede yaşayan ve kendisiyle aynı işi yapan akrabası İdris A. ve oğlu Çağlar A.'nın cinsel saldırısına uğradığını, Tunus asıllı damadı Tufik T.'den öğrendi.

Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…

Kamil A., yılın bazı günleri Bursa'ya gelen İdris A.'nın vurulması için telefonla konuştuğu Ragıp S., Nihat S. ve Fırat G. ile 60 bin avroya anlaştı. Geçen yıl aralık ayında Fransa'nın Lyon kentinden İstanbul'a gelen Kamil A., burada yaşayan Ragıp S. ve 2 arkadaşına ön ödeme olarak 45 bin avro verdi. Ragıp S., İdris A.'nın Bursa'daki adresini, evinin görüntüleri ile çeşitli profillerden çekilen fotoğraflarını teslim etti.

Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…

TETİKÇLİK GÖREVİNİ 600 BİN TL'YE DEVRETTİLER

Ragıp S. ve arkadaşları da 60 bin avroya anlaştıkları adam yaralama işini, 600 bin TL karşılığında tetikçilik yapan 8 kişiye devretti. Aralık ayında, İdris A.'nın Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi'ndeki evine geldiğini öğrenen şüphelilerden 3'ü, evin kapısına 2 el ateş ederek kaçtı.

Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çeşitli tarihlerde İstanbul'dan Bursa'ya gelen 3 ayrı grup, İdris A.'nın otomobilini kurşunladıktan 3 gün sonra da evden çıktığı sırada, kendisine ateş etti.

Bursa’da silahlı saldırıda Fransa izi! Kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi tetikçi tutup…

EŞİ VE OĞLU, KALAN ÖDEMEYİ YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Bacaklarından yaralanan İdris A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İdris A. ifadesinde, Fransa'da birlikte inşaat işi yaptığını söylediği akrabası Aysel T.'nin, eşi Tufik T.'nin alacağını bahane ederek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

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