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Bursa'da trajikomik soygun! Oyuncal silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Dayak yedi! İşte o anlar...
Bursa'da trajikomik soygun! Oyuncal silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Dayak yedi! İşte o anlar...
Bursa'da şaşkın soyguncu kuyumcuya girip, işyeri sahibine silah çektikten sonra altınları çantaya doldurmasını söyledi. Şüphelinin dediklerini yapan kuyumcu, silahın plastik olduğu anlayınca altınları bırakıp soyguncuya dayak attı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:11