Bütün şehir bu horozun peşinde: Herkes satın almak istiyor ama...

"SATIN ALMAK İSTİYORLAR AMA..."

Horozu aracıyla gezintiye çıkardığını ve yapılan teklifleri reddettiğini dile getiren Fevzi Mersin, "Bu horozu ufakken aldık ve yetiştirdik. O zamandan beri seviyorum. 19 aydır bu horoz benimle kalıyor. Yavruyken bize geldi ve bize göre yetiştiriyoruz. Bu horozumu iş yerinde besliyorum, kovsam bile gitmez.