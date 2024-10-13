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Bütün şehir bu horozun peşinde: Herkes satın almak istiyor ama...

Hatay'da esnaf Fevzi Mersin'in 19 aydır beslediği horoz, şehrin maskotu haline geldi. Zaman zaman Mersin'in şehir turuna çıkardığı horozu satın almak isteyenlerin yaptığı teklif pes dedirtti!

İHA
Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:25
Bütün şehir bu horozun peşinde: Herkes satın almak istiyor ama...

Antakya ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Fevzi Mersin, Antakya Otobüs Terminalinde uzun yıllardır esnaflık yapıyor. Horozlara ilgisi olan Mersin, 19 ay önce yeni bir horoz sahiplendi ve iş yerinde beslemeye başladı.

Bütün şehir bu horozun peşinde: Herkes satın almak istiyor ama...

Sahiplendiği horozu çok seven Mersin, gün içerisinde bir yere gittiği zaman horozunu yanında götürüyor ve otogar içerisinde gezmeye çıktığındaysa horozu omzunda oluyor. Zaman zaman Mercedes – Benz marka aracıyla horozunu ön koltukta gezmeye çıkaran Mersin'in bu anlarını görenlerse şaşkınlıkla izliyor.

Bütün şehir bu horozun peşinde: Herkes satın almak istiyor ama...

Horozu Fevzi Mersin kadar bir diğer sevense evladı Serkan Mersin olmuş durumda. Otogarın maskotu olan horozuna yapılan 5 bin TL'lik geri çeviren Mersin, yüksek fiyat isteyerek horozunu satmak istemiyor. Otogarın maskotu olan ve görenlerin şaşkınlıkla bir daha baktığı horoz, sahibiyle birlikte gezerek görenleri gülümsetiyor.

Bütün şehir bu horozun peşinde: Herkes satın almak istiyor ama...

"SATIN ALMAK İSTİYORLAR AMA..."
Horozu aracıyla gezintiye çıkardığını ve yapılan teklifleri reddettiğini dile getiren Fevzi Mersin, "Bu horozu ufakken aldık ve yetiştirdik. O zamandan beri seviyorum. 19 aydır bu horoz benimle kalıyor. Yavruyken bize geldi ve bize göre yetiştiriyoruz. Bu horozumu iş yerinde besliyorum, kovsam bile gitmez.

Bütün şehir bu horozun peşinde: Herkes satın almak istiyor ama...

Hiç kaçmaz ve ben nereye gidersem o da geliyor. Horozu görenler şaşırıyorlar ve merak ediyorlar. Horozu satın almak istiyorlar ama ben yüksek fiyat istiyorum ki almasınlar. Horozu isteyenler 3 bin TL, 5 bin TL teklif ettiler, ben 10 bin TL istiyorum. Bazen canı sıkılınca eve götürüyorum. Arabamla birlikte sürekli geziyoruz" dedi.

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