Bütün şehir bu horozun peşinde: Herkes satın almak istiyor ama...

Antakya ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Fevzi Mersin, Antakya Otobüs Terminalinde uzun yıllardır esnaflık yapıyor. Horozlara ilgisi olan Mersin, 19 ay önce yeni bir horoz sahiplendi ve iş yerinde beslemeye başladı. Sahiplendiği horozu çok seven Mersin, gün içerisinde bir yere gittiği zaman horozunu yanında götürüyor ve otogar içerisinde gezmeye çıktığındaysa horozu omzunda oluyor. Zaman zaman Mercedes – Benz marka aracıyla horozunu ön koltukta gezmeye çıkaran Mersin'in bu anlarını görenlerse şaşkınlıkla izliyor. Horozu Fevzi Mersin kadar bir diğer sevense evladı Serkan Mersin olmuş durumda. Otogarın maskotu olan horozuna yapılan 5 bin TL'lik geri çeviren Mersin, yüksek fiyat isteyerek horozunu satmak istemiyor. Otogarın maskotu olan ve görenlerin şaşkınlıkla bir daha baktığı horoz, sahibiyle birlikte gezerek görenleri gülümsetiyor. 'SATIN ALMAK İSTİYORLAR AMA...' Hiç kaçmaz ve ben nereye gidersem o da geliyor. Horozu görenler şaşırıyorlar ve merak ediyorlar. Horozu satın almak istiyorlar ama ben yüksek fiyat istiyorum ki almasınlar. Horozu isteyenler 3 bin TL, 5 bin TL teklif ettiler, ben 10 bin TL istiyorum. Bazen canı sıkılınca eve götürüyorum. Arabamla birlikte sürekli geziyoruz' dedi. 'NEREYE GİDERSEM O DA HEMEN YANIMA GELİR' 'BU HOROZ OTOGARIN MASKOTU OLDU'