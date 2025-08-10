Trend Galeri Trend Yaşam Büyük Buz Fırtınası (Ice Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Buz Fırtınası (Ice Storm) filminin konusu ve oyuncuları

Büyük Buz Fırtınası (Ice Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Buz Fırtınası (Ice Storm) filminin konusu ve oyuncuları

Büyük Buz Fırtınası filmi, sinemaseverlerle buluşmak için geri sayım başladı. Soğuk ve gerilim dolu hikâyesiyle dikkat çeken yapım, şimdiden izleyicilerin merak konusu oldu. Hem etkileyici konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan film, vizyon öncesi yoğun ilgi görüyor. Peki, Büyük Buz Fırtınası'nın hikâyesinde izleyicileri neler bekliyor? Hangi ünlü isimler filmde rol alıyor? İşte Büyük Buz Fırtınası filminin konusu ve oyuncu kadrosuna dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.08.2025 17:52 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 17:52
Büyük Buz Fırtınası Ice Storm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Buz Fırtınası Ice Storm filminin konusu ve oyuncuları

Büyük Buz Fırtınası filminin yönetmenliğini Jared Cohn üstlenirken, senaryo ise Marc Gottlieb'in imzasını taşıyor. İzleyiciler, yapımın konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Büyük Buz Fırtınası filminde hangi oyuncular rol alıyor ve hikâyesinde neler anlatılıyor? İşte detaylar...

Büyük Buz Fırtınası Ice Storm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Buz Fırtınası Ice Storm filminin konusu ve oyuncuları

BÜYÜK BUZ FIRTINASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kuzey Carolina'yı etkisi altına alan yıkıcı bir kış fırtınası, adeta bir doğa harikası gibi tüm eyalette etkisini gösterirken, insanlar yaşam mücadelesi vermektedir. İnsanlar evlerinde, arabalarında ve sokaklarda donmak üzereyken, felaketin boyutu giderek artmaktadır.

Büyük Buz Fırtınası Ice Storm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Buz Fırtınası Ice Storm filminin konusu ve oyuncuları

Donmanın etkisiyle kasaba ve köyler adeta buz kristalleriyle kaplanırken, insanlar bir arayış içine girer: hayatta kalmak için ne yapacaklarını bilmek. Bu dramatik durumda, kurtarma ekipleri, gönüllüler ve sivil savunma güçleri bir araya gelerek yardım etmek ve felaketi önlemek için çabalarken, sıcaklıkların her düştüğü anda bir umut daha donmaya başlar.

Büyük Buz Fırtınası Ice Storm filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Buz Fırtınası Ice Storm filminin konusu ve oyuncuları

BÜYÜK BUZ FIRTINASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ashley Ahlquist

William Baldwin

Grant Bowler

Jessica DeBonville

Tyler Christopher

Erika Degraffinreaidt

Tori Griffith

Mica Javier

Mckenzie Westmore