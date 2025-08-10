Büyük Buz Fırtınası (Ice Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Buz Fırtınası (Ice Storm) filminin konusu ve oyuncuları

Donmanın etkisiyle kasaba ve köyler adeta buz kristalleriyle kaplanırken, insanlar bir arayış içine girer: hayatta kalmak için ne yapacaklarını bilmek. Bu dramatik durumda, kurtarma ekipleri, gönüllüler ve sivil savunma güçleri bir araya gelerek yardım etmek ve felaketi önlemek için çabalarken, sıcaklıkların her düştüğü anda bir umut daha donmaya başlar.