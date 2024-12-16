BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 17-30 Aralık raflarda: robot süpürge, kahve makinesi, deterjanlarda indirim

ŞOK marketlerde büyük aktüel indirimleri 17-30 Aralık tarihlerinde alışveriş severlerle buluşuyor. Bu haftanın kataloğunda birbirinden farklı kategorideki ürünün fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Temel gıda ürünlerinden, deterjanlara, yılbaşı konseptli aksesuarlardan, beyaz eşyalar ve mutfak araç gereçleri gibi birçok ürün sepetleri indirimle dolduracak.Bu haftanın fırsat ürünlerinde filtre kahve makinesi, borcam setleri ve robot süpürge dikkat çekiyor. İşte 17-30 Aralık ŞOK aktüel katalog indirim listesi