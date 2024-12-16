Trend Galeri Trend Yaşam

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 17-30 Aralık raflarda: robot süpürge, kahve makinesi, deterjanlarda indirim

ŞOK marketlerde büyük aktüel indirimleri 17-30 Aralık tarihlerinde alışveriş severlerle buluşuyor. Bu haftanın kataloğunda birbirinden farklı kategorideki ürünün fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Temel gıda ürünlerinden, deterjanlara, yılbaşı konseptli aksesuarlardan, beyaz eşyalar ve mutfak araç gereçleri gibi birçok ürün sepetleri indirimle dolduracak.Bu haftanın fırsat ürünlerinde filtre kahve makinesi, borcam setleri ve robot süpürge dikkat çekiyor. İşte 17-30 Aralık ŞOK aktüel katalog indirim listesi

Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:10
BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 17-30 Aralık raflarda: robot süpürge, kahve makinesi, deterjanlarda indirim

17-30 Aralık aktüel indirimler listesinde ŞOK kampanyaları satışa sunulacak ürünler katalogda yerini aldı. Bu hafta deterjanlar, yumuşatıcılar, elektronikler ve temel gıda da fiyatlardaki indirimler gözlerden kaçmadı. İşte sepetleri dolduran ŞOK Aktüel indirimleri 17-30 Aralık

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 17-30 Aralık raflarda: robot süpürge, kahve makinesi, deterjanlarda indirim

ŞOK AKTÜEL 17-30 ARALIK İNDİRİMLERİ

Çamaşır Makinesi 13999 TL

Fırın 1699 TL

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 17-30 Aralık raflarda: robot süpürge, kahve makinesi, deterjanlarda indirim

Şila Evyeli Mini Mutfak Alt - 4.799 TL
Çalışma Masası - 2.199 TL
Şifonyer ve Konsol - 4.799 TL
Çalışma Masası - 1.649 TL
Komodin - 1.999 TL
Modüllü Mutfak - 14.999 TL

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 17-30 Aralık raflarda: robot süpürge, kahve makinesi, deterjanlarda indirim

Akıllı Cam Silme Robotu - 6.499 TL
Dizüstü Bilgisayar - 18.999 TL
S Taşınabilir Bilgisayar-CNT006 - 16.999 TL
Powerbank Taşınabilir Laptop Şarjı - 2.499 TL
Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık - 1.899 TL
Akıllı Çöp İstasyonlu Süpürge - 11.999 TL

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 17-30 Aralık raflarda: robot süpürge, kahve makinesi, deterjanlarda indirim

Seramik ev 219 TL

Ağaç Mum 229 TL

Figürlü gce Lambası 249 TL

Gaz Lambası 109 TL

Kar Küresi 249 TL

SON DAKİKA SON DAKİKA