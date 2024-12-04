Trend Galeri Trend Yaşam BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

ŞOK market indirimlerinde 5-10 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta 5 Aralık Perşembe gününden itibaren raflarda birbirinden farklı kategoride binlerce ürün fırsatlarla listelendi. Ürünlerin fiyatlarındaki düşüş zincir marketlerde temel gıdadan hijyene yüzlerce ürün arasında yer alıyor. Bu haftanın fırsat ürünlerinde elektrikli ısıtıcıdan, kışlık kıyafetlere, hurçlar, düzenleyiciler, saklama kapları öne çıkarken temel gıda da yağ, zeytin, çay, peynir deterjanlar ve yumuşatıcılar tüm marketlerde. İşte 5-10 Aralık ŞOK aktüel katalog indirim listesi