Trend Galeri Trend Yaşam BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

ŞOK market indirimlerinde 5-10 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta 5 Aralık Perşembe gününden itibaren raflarda birbirinden farklı kategoride binlerce ürün fırsatlarla listelendi. Ürünlerin fiyatlarındaki düşüş zincir marketlerde temel gıdadan hijyene yüzlerce ürün arasında yer alıyor. Bu haftanın fırsat ürünlerinde elektrikli ısıtıcıdan, kışlık kıyafetlere, hurçlar, düzenleyiciler, saklama kapları öne çıkarken temel gıda da yağ, zeytin, çay, peynir deterjanlar ve yumuşatıcılar tüm marketlerde. İşte 5-10 Aralık ŞOK aktüel katalog indirim listesi

Giriş Tarihi: 04.12.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 20:00
BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

5-10 Aralık aktüel takviminde ŞOK kampanyaları satışa sunulacak ürünler katalogla birlikte açıklandı. Bu hafta elektrikli ısıtıcılar, deterjanlar, yumuşatıcılar, temel gıda da fiyatlardaki indirimler gözlerden kaçmadı. İşte sepetleri dolduran ŞOK Aktüel indirimleri 5-10 Aralık

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

ŞOK AKTÜEL KATALOG 5-10 ARALIK İNDİRİMLERİ

Peynir 105 TL

Kaşar Peyniri 115 TL

Zeytin 89 TL

Yoğurt 49 TL

Çay 89 TL

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

Şampuan 59 TL

Tıraş Köpüğü 82 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 79 TL

Kireç Söküxü 41 TL

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

Polarlı Sweatshirt 299 TL

Erkek Gömlek 299 TL

Çorap çeşitleri 29 TL

Hasır Sepet 199 TL

BÜYÜK KAMPANYALAR! ŞOK aktüel katalog 5-10 Aralık raflarda: ısıtıcılar, hurçlar, zeytin, kaşar peyniri, deterjanlar…

ŞOK AKTÜEL 5-10 ARALIK KATALOĞU

Radyatör 1.899 TL

Mama Kabı 99 TL

Kuru Kedi Mamas 457 TL

Bitki Çeşitleri 119 TL

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