Camdaki Kız dizisinde Feride’ye büyük şok! Sema İpekoğlu kimdir, Nalan gerçekleri öğrenecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisinde gelecek hafta yeni bir bomba patlıyor. Dizinin son bölümünde Nalan, babasının Cana ile yakınlaştığını görürken öte yandan Feride kızının babasını takip etmesini ister. Ancak bu istek farkında olmadan büyük sırrın ortaya çıkmasına neden olacaktır. Camdaki Kız 22. Bölüm fragmanında Nalan, babasının vesilesiyle annesinin mezarının dibine kadar gelir. Peki, fragmanda görülen Sema İpekoğlu kimdir, Nalan gerçekleri öğrenecek mi? İşte detaylar...

İzleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinde gelecek hafta Nalan büyük sırrı öğrenecek mi, Sema İpekoğlu kim? Yayınlanan 22. Bölüm fragmanında Feride şüphelerinin peşinden gider ve Nalan'a babasını takip etme görevi verir. Ancak bilmediği birşey vardır ki, bu takip onun büyük sırrının açığa çıkmasına sebep olacaktır...

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA FERİDE'YE BÜYÜK ŞOK! Kocasından sonra şimdi de babasının peşine düşen Cana ile savaşını sürdüren Nalan, Feride'den babasını takip etmesi konusunda tembihlenirken bu görev büyük sırrın açığa çıkmasına neden olacak mıdır?

Sema İpekoğlu, yani Nalan'ın gerçek annesinin mezasına giden Adil, aslında Nalan'a bilmeden gerçekleri açık edecektir.