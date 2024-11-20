Cani eşi, 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayamıştı... Vicdanları sızlatan olayda yeni detaylar

ÇOCUKLARIN TEHLİKEDE OLDUĞUNU BİLİYORDUM



Şiddet görüyorum kendisinden ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Aylarca tek başıma mücadele ediyordum. Köşe bucak kaçıyordum kendisinden. Çocukların ondan alınması için şikayetçi olmuştum. Çocukların tehlikede olduğunu bildiriyordum fakat bir şey yapılmıyordu. En son olay günü video basına verildikten sonra kendisinden çocuklar alındı" ifadelerini kullandı.



