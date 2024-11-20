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Cani eşi, 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayamıştı... Vicdanları sızlatan olayda yeni detaylar
Cani eşi, 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayamıştı... Vicdanları sızlatan olayda yeni detaylar
İzmir'de, boşanma aşamasında olduğu kocasının, görüntülü telefon görüşmesi sırasında 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayadığı anları dehşet içerisinde izleyen anne, çocuklarını almak için Burdur'dan İzmir'e geldi. Anne Fatma A., "Çocuklarımla yeni bir hayat kurmak istiyorum. Onlara güzel bir hayat yaşatmak istiyorum ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:36