Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Yeni haftaya girilirken altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların gündeminde. Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını etkiliyor. Peki, bugün altın ne kadar, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve piyasalardan son rakamlar.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 23:21
Yeni haftanın ilk işlem gününe girilirken altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Küresel piyasalarda ons altının yukarı yönlü seyri, iç piyasada gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarını da etkiliyor. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 24 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.443,42

SATIŞ(TL) 4.443,92

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.254,00

SATIŞ(TL) 7.312,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.047,57

SATIŞ(TL) 4.260,55

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.371,85

SATIŞ(USD) 3.372,23

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

