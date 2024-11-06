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GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ 6 KASIM 2024 | Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatı canlı takip ekranı üzerinden iniş ve çıkış grafiği gözlemleniyor. Halihazırda devam eden ABD seçimleri ve açıklanacak olan FED faiz kararı yatırımcıların büyük hamleler yapmaktan kaçınmasına neden oluyor. Peki, 6 Kasım altın fiyatları güne nasıl başladı? Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri;

Giriş Tarihi: 06.11.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 07:56
GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ 6 KASIM 2024 | Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri ABD seçimleri ve FED faiz kararı öncesi yatırımını bu yönde gerçekleştirenler tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı önceki günü 3.023,62 liradan kapattı. Bu sabaha ise 3.024,40 liradan başladı. Peki, Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ 6 KASIM 2024 | Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.023,80

SATIŞ(TL) 3.024,25

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GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ 6 KASIM 2024 | Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.061,00

SATIŞ(TL) 5.112,00

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GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ 6 KASIM 2024 | Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.690,00

SATIŞ(TL) 21.003,00

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GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ 6 KASIM 2024 | Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.742,45

SATIŞ(USD) 2.742,86

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