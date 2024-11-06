GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ 6 KASIM 2024 | Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatı canlı takip ekranı üzerinden iniş ve çıkış grafiği gözlemleniyor. Halihazırda devam eden ABD seçimleri ve açıklanacak olan FED faiz kararı yatırımcıların büyük hamleler yapmaktan kaçınmasına neden oluyor. Peki, 6 Kasım altın fiyatları güne nasıl başladı? Bugün gram altın, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri;