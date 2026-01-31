Trend Galeri Trend Yaşam CANLI YAYIN | TOKİ Nevşehir ve Bartın kura çekimi saat kaçta? 2026 TOKİ kura sonuçları sorgulama

CANLI YAYIN | TOKİ Nevşehir ve Bartın kura çekimi saat kaçta? 2026 TOKİ kura sonuçları sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın "500 Bin Sosyal Konut" projesinde kura takvimi tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ocak 2026 tarihinde gözler İç Anadolu ve Karadeniz'e çevrildi. Nevşehir ve Bartın illerinde inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimi ile netleşecek. On binlerce vatandaşın merakla beklediği Nevşehir ve Bartın TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın linkleri, ilçe ilçe konut sayıları ve TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 31.01.2026 09:38
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı Nevşehir ve Bartın ile sürüyor. Her iki ilde de noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerle; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve diğer kategorilerdeki başvurular arasından asıl ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Nevşehir merkez ve Ürgüp, Kozaklı gibi ilçeler ile Bartın merkez ve Amasra gibi bölgelerde binlerce aile bugün yeni evlerinin müjdesini alacak. Şeffaflık ilkesi gereği canlı yayımlanacak olan kura süreci, TOKİ'nin resmi platformlarından takip edilebilecek.

31 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ VE SAATLERİ

Nevşehir Kura Çekimi Saat Kaçta?

Başlangıç: 11.00

Yer: Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi

Bartın Kura Çekimi Saat Kaçta?

Başlangıç: 11.00

Yer: Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu

İLÇE İLÇE KONUT KONTENJANLARI
Nevşehir Projeleri:

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600
2 NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300
3 NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94
4 NEVŞEHİR KAYMAKLI NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50
5 NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 43
6 NEVŞEHİR ACIGÖL NEVŞEHİR ACIGÖL 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
7 NEVŞEHİR ACIGÖL NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR 101/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 101
8 NEVŞEHİR AVANOS NEVŞEHİR AVANOS 189/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 189
9 NEVŞEHİR AVANOS NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79
10 NEVŞEHİR AVANOS NEVŞEHİR AVANOS KALABA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50
11 NEVŞEHİR AVANOS NEVŞEHİR AVANOS TÜRKELİ (ÇALIŞ) 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63
12 NEVŞEHİR DERİNKUYU NEVŞEHİR DERİNKUYU 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120
13 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200
14 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
15 NEVŞEHİR KOZAKLI NEVŞEHİR KOZAKLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
16 NEVŞEHİR ÜRGÜP NEVŞEHİR ÜRGÜP 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
17 NEVŞEHİR ÜRGÜP NEVŞEHİR ÜRGÜP (ORTAHİSAR) 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79
Bartın Projeleri:

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 BARTIN MERKEZ BARTIN MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600
2 BARTIN MERKEZ BARTIN MERKEZ HASANKADI 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 40
3 BARTIN MERKEZ BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250
4 BARTIN AMASRA BARTIN AMASRA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200
5 BARTIN KURUCAŞİLE BARTIN KURUCAŞİLE 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80
6 BARTIN ULUS BARTIN ULUS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200
7 BARTIN ULUS BARTIN ULUS ABDİPAŞA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
8 BARTIN ULUS BARTIN ULUS KUMLUCA 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (NEVŞEHİR & BARTIN)

Kura çekimlerini herhangi bir üyelik gerektirmeden aşağıdaki resmi kanal üzerinden anlık olarak izleyebilirsiniz:

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çekiliş sona erdikten sonra isim listeleri hızla sisteme yüklenecektir. Sonuçları öğrenmek için iki ana yöntem bulunmaktadır:

e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmetine girerek T.C. kimlik numaranızla adınıza konut çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları Sorgulama" bölümünden il seçimi yaparak tam listeye ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

