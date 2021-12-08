Cansel Dilara Kınalı babasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Annem...

Son dakika : İddiaya göre alkol bağımlısı olan 48 yaşındaki Mustafa Emre Kınalı. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı. Boşanma sonrası Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki kardeşinin velayeti annelerine verilirken iddiaya göre 4 Aralık akşamı baba, çocuklarını görmek için alkollü şekilde Cansel Kınalı'nın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı Ümraniye'deki evlerine geldi.

Şüpheli genç kız, Hakimlikteki sorgusunda kendisini ve annesini savunma amaçlı hareket ettiğini söyleyerek 'Babam, annemle benim üzerime geldi. Babam benimle hep tartışırdı. Annemin maddenin etkisi altında olduğuma dair beyanları doğru değildir. Madde kullanmamıştım ama bir süredir içmediğim için kötü durumdaydım' dedi.