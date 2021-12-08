Cansel Dilara Kınalı babasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Annem...

İstanbul Ümraniye'de 4 Aralık akşamı tartıştığı babasını boynundan bıçaklayan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı gözaltına alınmasının ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alkol bağımlısı olduğu iddia edilen 48 yaşındaki baba Mustafa Emre Kınalı, olayın ardından hayatını kaybederken şüpheli genç kızın ifadesi ortaya çıktı.
Son dakika: İddiaya göre alkol bağımlısı olan 48 yaşındaki Mustafa Emre Kınalı. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı. Boşanma sonrası Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki kardeşinin velayeti annelerine verilirken iddiaya göre 4 Aralık akşamı baba, çocuklarını görmek için alkollü şekilde Cansel Kınalı'nın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı Ümraniye'deki evlerine geldi.
Görüşme sırasında çıkan tartışmada iddiaya göre baba, kızına küfür edip saldırınca Cansel Kınalı da eline bıçak alarak, babasını doğru salladı. Baba Mustafa Emre K. omuzuna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken Cansel K. gözaltına alındı.
'ANNEM YALAN SÖYLÜYOR'
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Cansel, savcılıktan 'Üstsoy'dan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Şüpheli genç kız, Hakimlikteki sorgusunda kendisini ve annesini savunma amaçlı hareket ettiğini söyleyerek 'Babam, annemle benim üzerime geldi. Babam benimle hep tartışırdı. Annemin maddenin etkisi altında olduğuma dair beyanları doğru değildir. Madde kullanmamıştım ama bir süredir içmediğim için kötü durumdaydım' dedi.
CİNAYET YERİ MUTFAKMIŞ
Sorgusunun devamında şüpheli Cansel, 'Babamla tartışmamız kavgaya dönüştüğünde zaten mutfaktaydık.