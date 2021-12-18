Çay değil zehir demliyoruz! Bu hatayı hepimiz yapıyoruz ama...

Türk mutfağının vazgeçilmezi, çay demlemenin sanıldığı kadar basit bir olay olmadığını biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmada çok basit gibi görünen bu işlemin sağlık açısında büyük önem taşıdığı ortaya çıktı. Yanlış demlenen bir çayın kişilerde gerçek anlamda sağlık problemlerine zemin hazırlayabildiği bildirildi. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken o püf noktalar…

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

UZUN SÜRE DAYANMASI VE ÇAYIN ACI OLMAMASI Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.